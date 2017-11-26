У Тернополі до акції з вшанування пам’яті жертв Голодомору долучилися військові

25 листопада на центральній площі міста представники духовенства, громадськості, місцевої влади запалили свічки і хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв Голодомору. Після цього відбулася піша хода до Церкви Різдва Христового. Біля пам’ятного знаку «Голод 33» священики відслужили молебень.

«Голодоморів було три. У ХХ столітті у нас щодвадцять років повторювалася ця масштабна трагедія. Щоб її більше не було, ми повинні вшановувати пам'ять жертв і спонукати весь світ, щоб він визнав Голодомор, - наголошує старший науковий співробітник Тернопільського історико-меморіального музею політичних в’язнів, заступник обласного товариства політв’язнів і репресованих Ігор Олещук. - Після розвалу Української Народної Республіки почалася громадянська війна, більшовики поводилися дуже жорстоко в Україні. Тому були масові повстання, які не припинялися упродовж 20-30 років. Голод був створений штучно. Проходила індустріалізація, колективізація, тобто у той період будувалися заводи. Ті області України, де найактивніше діяв національно-визвольний рух, найбільше постраждали люди. Це була помста Росії за національну-визвольну боротьбу».

До акції «Запали свічку» долучилися військовослужбовці Тернопільської окремої артилерійської бригади.

«Віддаємо шану усім, хто був знищений тоталітарною владою», - каже прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. – «Долучилися військовослужбовці-строковики, які проходять службу в Тернопільській окремій артилерійській бригаді з різних регіонів України. Цим заходом доносимо ще раз всім від заходу до сходу, що ми єдині, що ми українці і між нами немає жодної різниці».

«Дуже важливо для України, щоб світ визнав Голодомор як геноцид. Адже, як кажуть, непокаране зло повертається. Мільйони українців загинули. Є багато документів, які це підтверджують. Зараз відкриті архіви і можна ознайомитися з матеріалами. На дипломатичному рівні ведуться переговори. Питання непросте. Окрім цього, дуже важливим є зараз питання Інституту національної пам’яті. На моє переконання, треба по областях проводити таку роботу. Тобто треба історичну науку піднімати, тому що боротьба не завершена, вона ще триває», - зазначає Ігор Олещук.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ, фото автора