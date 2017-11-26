Україна готова обміняти 306 бойовиків на 74 заручників, - Тандіт

Україна готова обміняти 306 полонених бойовиків на 74 українських полонених на Донбасі. Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, інформує 112.ua.

За його словами, Україна на законних підставах готова передати 306 осіб, які вчинили злочини проти територіальної цілісності країни.

"Ми готові до обговорення списків. У список з 306 осіб ми нікого не вносили зі сторони, всі ці особи чинили злочини проти цілісності України, вони були подані ОРДЛО. Зараз мова йде про 74 наших заручників. Ми зробимо все можливе, щоб стала відома доля 158-162 осіб тих, хто вважається заручниками. Ми не будемо говорити про терміни", - заявив він.

Тандіт додав, що на даний момент відомо про місцезнаходження 96 українських полонених на Донбасі. Він зазначив, що українська сторона готова до будь-яких компромісів у переговорах з представниками ОРДЛО.

"Кожна з цих осіб у списку перебуває в певному статусі. Довгий час, поки тяглася ця історія, багато з тих, хто подавався у списку згідно з чинним законодавством або звільнялися, або потрапляли під рішення судів. Всі наші заручники знаходяться без будь-якого статусу, тобто приймаються рішення в Москві, дається команда, і вже на наступний день всіх наших хлопців можуть звільнити. Ми готові в будь-який момент їх забрати", - констатував він.

За словами Тандіта, 29 листопада переговорна група буде знову в Мінську. За необхідності, Служба безпеки України та центр звільнення заручників забезпечать швидку передачу цих людей.