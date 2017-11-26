Українець створив екзоскелет, який допомагає тренувати м'язи при паралічі чи переломах

Молодий український інженер Антон Головаченко створив прототип екзоскелета: він розробив модулі, які одягаються на пошкоджені кінцівки і допомагають тренувати м'язи в разі переломів або паралічу рук або ніг.

Штучні руки і ноги з серводвигунами, датчиками і програмним забезпеченням можуть піднімати і опускати біологічні кінцівки стільки разів і в такому режимі, як їх запрограмували, повідомляє ТСН.

Пластикові елементи спеціально зроблені подібними залізним зовні, бо винахідник є фанатом кінострічки "Залізна людина".

При написанні програм під кожного окремого клієнта враховується багато чинників, зокрема визначена лікарем кількість вправ і навантажень на конкретні м'язи, тиск, пульс.

Винахід вже тестують у Гонконзі. Разом з тим, в Україні майже рік чекають дозволу на те, щоб почати дослідження модулей у лікарнях, де б їх використовували пацієнти з проблемами опорно-рухового апарату.

Як зазначається, світовим лідером в розробці екзоскелета є ізраїльський винахідник, що створив роботизований костюм, який дає можливість ходити людям з критичними пошкодженнями хребта. Але ціна ізраїльського винаходу стартує від 70 тисяч доларів, а український прототип в рази дешевший - від 5 до 15 тисяч. Зокрема через те, що зовнішні деталі друкуються на промислових 3D-принтерах.