Український гімнаст Радівілов здобув золото на кубку світу в ФРН

Українець Ігор Радівілов зайняв перше місце на етапі Кубку світу, що триває у німецькому місті Котбус.

Спортсмен здобув золоту медаль у вправі на кільцях, його результат складає 15,133 бали, передає ТСН.

Друге та третє місця дісталися дуету з Китаю - Пенг Лею та Чінгун Лані. Вони отримали від суддів 15,066 та 14,633 очки відповідно.

Інший український гімнаст Олег Верняєв у вправі на коні не зумів потрапити до трійки найкращих - з результатом 14,466 він посів 4 місце.

Нагадаємо, що українець виборов бронзу на турнірі з фігурного катання в Таллінні.