Вчені NASA створили непробивні супереластичні шини

NASA розробило прототип нової шини для екстремальних умов. Вона супереластична, непробивна і зроблена зі сплаву титану.

Про це повідомляє "Популярна механіка".

"Якщо відправляєш експедицію на Марс або Місяць, варто подумати про шини для свого транспорту, бо зрозуміло, що сучасні надувні шини для таких умов мало підходять. Тому NASA розробило нові шини саме для такого навколишнього середовища, але, зрозуміло, їх можна використовувати і на Землі. Для цього агентство скористалося старим проектом пружинної шини — винайденої NASA Glenn і Goodyear — але вдосконалило їх новими сплавами, що мають пам'ять форми. Отримані покришки неможливо проколоти, вони здатні витримати великі навантаження і ще більшу вагу", - йдеться в повідомленні.

Шина складається з безлічі пружинок, зроблених з нітінола - сплаву титану та нікелю. Він має властивість самовідновлення форми і при наїзді на перешкоду мнеться, але швидко повертається у початковий стан.

Такі шини потребують мінімального догляду, натомість можуть служити роками. Фахівці вже перевіряють нові шини на звичайних машинах, як Jeep Wrangler. Зрозуміло, що "титанова" покришка буде коштувати дорожче звичайної гумової, але й термін її служби буде набагато більшим.