Від авіаударів Росії у Сирії загинули 34 цивільних, серед них 15 дітей

26 листопада, 2017 - 16:56
У сирійській провінції Дейр-ез-Зор, в селі, що утримується бойовиками "Ісламської держави" від російських авіа ударів загинули 34 мирні жителі, передає ЄП.
Про це повідомляє AFP з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.
Авіаудари були завдані по селу Аль-Шафах, на східному березі річки Євфрат, у ранкові години неділі.
Серед загиблих – 15 дітей.
Спостерігачі стверджують, що у визначенні приналежності літаків, які завдали удари, покладаються на розгалужену мережу джерел у Сирії.
Джерело: Європейська правда