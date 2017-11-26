Від авіаударів Росії у Сирії загинули 34 цивільних, серед них 15 дітей

У сирійській провінції Дейр-ез-Зор, в селі, що утримується бойовиками "Ісламської держави" від російських авіа ударів загинули 34 мирні жителі, передає ЄП.

Про це повідомляє AFP з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Авіаудари були завдані по селу Аль-Шафах, на східному березі річки Євфрат, у ранкові години неділі.

Серед загиблих – 15 дітей.

Спостерігачі стверджують, що у визначенні приналежності літаків, які завдали удари, покладаються на розгалужену мережу джерел у Сирії.