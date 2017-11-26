ЄС та Британія збережуть у таємниці фінальну суму за Brexit

Лондон заплатить за вихід із ЄС понад 40 мільярдів фунтів стерлінгів, однак остаточну суму оприлюднено не буде.

Про це повідомляє The Times.

“Тереза Мей домовилась із Брюсселем, що Велика Британія передасть (ЄС – ред.) більше 40 мільярдів фунтів стерлінгів, коли країна вийде з блоку, однак фінальну суму не оприлюднюватимуть навіть після завершення остаточної угоди в 2019 році”, - йдеться у повідомленні.

За даними джерел з боку переговірників у ЄС, Мей запевнила, що її уряд погодився виплатити більшу суму заради того, щоб це відкрило шлях до нового етапу переговорів стосовно узгодження нової торговельної угоди на саміті в Брюсселі наступного місяця.

Втім, за інформацією інсайдерів, конкретні цифри не будуть оприлюднені у письмовій формі, щоб уникнути політичного скандалу.

Нагадаємо, що уряд Британії зарезервував 3 млрд фунтів на підготовку до Brexit.