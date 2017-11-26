За день бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ

Від початку доби до 18:00 26 листопада незаконні збройні формування у зоні проведення антитерористичної операції чотири рази порушили перемир’я.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На луганському напрямку бойовики вели вогонь із мінометів калібру 82-мм поблизу Трьохізбенки, а зі стрілецької зброї – біля Золотого.

"На донецькому напрямку, як і очікував штаб АТО, збройні провокації російських найманців відбулися у районі Верхньоторецького. Тут бойовики обстрілювали наші оборонні укріплення з 82-мм мінометів та гранатометів", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, на Приазов’ї по українських позиціях біля Гнутового НЗФ вели вогонь із зенітної установки, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Також поблизу Авдіївки зафіксовано проліт ворожого БПЛА, забороненого Мінськими домовленостями", – додали в штабі.