Афганістан: через засідку талібів загинули 20 поліцейських

Принаймні 20 афганських поліцейських загинули, потрапивши в засідку в західній провінції Фарах 25 листопада, заявив член ради провінції Дадулла Канех.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, ще декілька високопоставлених працівників поліції дістали поранень.

Західні ЗМІ також цитують іншого члена ради провінції Абдул-Самада Салехі, який стверджує, що колонна машин із поліцейськими прямувала до району Лаш ва Джувайн. Там мали представити нового члена поліції. Він, додає Салехі, також загинув внаслідок стрілянини.

Відповідальність за напад взяла на себе екстремістська організація «Талібан».

Урядові сили Афганістану самостійно протистоять угрупованням після виведення більшості військ НАТО у 2014 році. У країні залишається близько 16 тисяч військовослужбовців Північноатлантичного альянсу.