Британія засудила агресію Росії у Керченській протоці

Голова британського МЗС Джеремі Хант заявив, що Велика Британія засуджує застосування сили Росією у Керченській протоці.

"Велика Британія категорично засуджує застосування Росією сили проти українських суден, що входили в Азовське море", - написав міністр у своєму Twitter.

Голова британського МЗС заявив, що своїми діями Росія вкотре демонструє зневагу до міжнародних норм і суверенітету України.

Він закликав РФ відпустити полонених моряків та звільнити прохід через Керченську протоку.

"Росія повинна звільнити затриманих українських моряків і гарантувати вільний прохід через Керченську протоку", - зазначив британський дипломат.