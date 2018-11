Британія засудила агресію Росії у Керченській протоці

Голова британського МЗС Джеремі Хант заявив, що Велика Британія засуджує застосування сили Росією у Керченській протоці.

"Велика Британія категорично засуджує застосування Росією сили проти українських суден, що входили в Азовське море", - написав міністр у своєму Twitter.

Голова британського МЗС заявив, що своїми діями Росія вкотре демонструє зневагу до міжнародних норм і суверенітету України.

Він закликав РФ відпустити полонених моряків та звільнити прохід через Керченську протоку.

"Росія повинна звільнити затриманих українських моряків і гарантувати вільний прохід через Керченську протоку", - зазначив британський дипломат.

The UK utterly condemns Russia's use of force against Ukrainian vessels entering the Sea of Azov. Once again, we see Russian CONTEMPT for international norms and Ukrainian sovereignty. Russia must release detained Ukrainian sailors and guarantee free passage through Kerch Straits

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) November 26, 2018