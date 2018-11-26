Данія, Польща та Румунія висловили підтримку Україні у подіях на Азові

Данія повністю підтримує Україну щодо питання військової агресії у Азовському морі.

Про це в Twitter заявив голова МЗС Данії Андерс Самуельсен.

"Небезпечні події сталися в Азовському морі, через агресію РФ. Росія повинна відновити вільний прохід у Керченській протоці", - написав він.

"Розвиток дуже тривожний і може загострюватися. Українські сили підняті по тривозі, і український парламент сьогодні приймає рішення про те, чи слід запровадити воєнний стан. Це показує, наскільки серйозна ситуація. Повна підтримка Україні", - додав він пізніше.

Польща засудила агресію Росії в Азовському морі і закликала її поважати міжнародне право. Про це йдеться у заяві МЗС Польщі. У польському МЗС відзначили, що після незаконної окупації Криму, розпалювання конфлікту на Донбасі, будівництва Керченського мосту без згоди влади в Києві, Росія порушила принцип свободи судноплавства. "Ми рішуче засуджуємо агресивні дії Росії, ми закликаємо її владу поважати міжнародне право, а обидві сторони - до стриманості в нинішній ситуації, яка може поставити під загрозу стабільність європейської безпеки", - заявили в МЗС Польщі.

Румунія висловила стурбованість у зв'язку з атакою російських кораблів на українські судна в Азовському морі.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Румунії в Twitter.

"Глибоко стурбовані подіями в Азовському морі і Керченській протоці. Агресія і порушення міжнародного права підривають безпеку всього регіону", - йдеться в повідомленні.

У МЗС підкреслили, що Румунія повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і її права використовувати свої територіальні води.