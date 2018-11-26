Правду життя підіймай до рівня серця, а серце неси високо.
Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург, класик світового кінематографу

Данія, Польща та Румунія висловили підтримку Україні у подіях на Азові

26 листопада, 2018 - 10:37
Фото Reuters

Данія повністю підтримує Україну щодо питання військової агресії у Азовському морі.

Про це в Twitter заявив голова МЗС Данії Андерс Самуельсен.

"Небезпечні події сталися в Азовському морі, через агресію РФ. Росія повинна відновити вільний прохід у Керченській протоці", - написав він.

"Розвиток дуже тривожний і може загострюватися. Українські сили підняті по тривозі, і український парламент сьогодні приймає рішення про те, чи слід запровадити воєнний стан. Це показує, наскільки серйозна ситуація. Повна підтримка Україні", - додав він пізніше.

Польща засудила агресію Росії в Азовському морі і закликала її поважати міжнародне право.

Про це йдеться у заяві МЗС Польщі.

У польському МЗС відзначили, що після незаконної окупації Криму, розпалювання конфлікту на Донбасі, будівництва Керченського мосту без згоди влади в Києві, Росія порушила принцип свободи судноплавства.

"Ми рішуче засуджуємо агресивні дії Росії, ми закликаємо її владу поважати міжнародне право, а обидві сторони - до стриманості в нинішній ситуації, яка може поставити під загрозу стабільність європейської безпеки", - заявили в МЗС Польщі.

Румунія висловила стурбованість у зв'язку з атакою російських кораблів на українські судна в Азовському морі.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Румунії в Twitter.

"Глибоко стурбовані подіями в Азовському морі і Керченській протоці. Агресія і порушення міжнародного права підривають безпеку всього регіону", - йдеться в повідомленні.

У МЗС підкреслили, що Румунія повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і її права використовувати свої територіальні води.

Джерело: День

Більше новин

Президент вимагає від РФ негайно звільнити українських моряків та кораблів
Філарет закликав українців до єднання, щоб протистояти ворогу
Канада вимагає від РФ повернути Україні захоплені кораблі
Порошенко звернувся до ветеранів АТО та ООС: будьте напоготові
Військовий літак США направився в акваторію Чорного моря
Парубій сьогодні скликає позачергове засідання Ради

Новини партнерів

Loading...