Філарет закликав українців до єднання, щоб протистояти ворогу

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет написав звернення з приводу нового акту відкритої збройної агресії Російської Федерації проти України.

Про це йдеться у повідомленні на його сторінці у Facebook.

"25 листопада 2018 р. у морі біля окупованого Росією кримського м. Керч стався новий акт відкритої збройної агресії РФ проти України - було атаковано та захоплено українські військові кораблі, поранено та взято в полон наших моряків.

Дотепер Кремль намагався брехнею приховувати свою агресію проти Української держави, використовуючи війська без розпізнавальних знаків, прикриваючись місцевими колаборантами, розповідаючи про «громадянську війну на Донбасі» та «самовизначення народу Криму». 25 листопада 2018 р. Російська Федерація вчинила відкритий акт агресії проти України, який вже не приховує.

Український народ може дати лише одну відповідь на цей напад - мужньо протистояти ворогу, ставши на захист рідного краю, на захист своєї державності та свободи", - зазначив він.

Філарет закликав політиків відкласти суперечки та згуртуватися, а українське суспільство до єднання.

"Закликаю політиків відкласти суперечки та згуртуватися. Адже якщо ворог зруйнує саму нашу державність - про які посади дбатимете, де будете керувати? Закликаю до єднання все українське суспільство, бо без перемоги не буде ані справжнього миру, ані добробуту, ані щасливого майбутнього для кожного з нас", - наголосив Патріарх.