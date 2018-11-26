Генштаб оприлюднив переговори командування РФ з екіпажами прикордонних кораблів

Генштаб Збройних сил України опублікував радіоперехоплення переговорів російського командування з екіпажами прикордонних кораблів РФ про атаку на українські кораблі в Азовському морі, яка сталася напередодні.

Запис переговорів опубліковано на сторінці Генерального штабу Збройних у Facebook.

"Переговори російського командування з екіпажами прикордонних кораблів РФ. Радіоперехоплення як фактологічний доказ цілеспрямованої агресивної ескалації ситуації у Чорному та Азовському морях відповідно до вказівок військового та військово-політичного керівництва Російської Федерації", - заявили у Генштабі.

На записі чути наказ напасти на кораблі Військово-морських сил України. Чоловік, який представився підполковником Шаховим, передав команду від керівництва Прикордонної служби РФ йти на таран проти українських кораблів, аби якомога сильніше пошкодити кожен із них.