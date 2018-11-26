Генштабу доручено передбачити заходи із часткової мобілізації

Рада національної безпеки і оборони України доручила Генеральному штабу Збройних сил України передбачити заходи часткової мобілізації, організувати та провести навчальні збори з резервістами оперативного резерву у необхідних обсягах.

Про це йдеться в Указі Президента України про введення в дію рішення РНБО про введення воєнного стану, передає УНН.

"Передбачити заходи часткової мобілізації, організувати та провести навчальні збори з резервістами оперативного резерву у необхідних обсягах", — зазначається в рішення РНБО.

Також Генштаб невідкладно має подати Президентові України пропозиції щодо введення в дію документів з питань застосування Збройних Сил України та інших військових формувань, організувати протиповітряну оборону України з метою прикриття важливих державних об’єктів, промислових районів, адміністративних центрів держави та угруповань військ (сил) від ударів з повітря.

Крім того, рішенням РНБО доручено Генштабу внести на її розгляд пропозиції щодо залучення інших військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав указ №390/2018, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні”. Запропоновано ввести воєнний стан до 25 січня 2019 року.