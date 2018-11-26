Кабмін у середу ухвалить постанову про створення Міністерства у справах ветеранів

Кабінет міністрів України у середу, 28 листопада, ухвалить постанову про створення Міністерства у справах ветеранів, а сама процедура формування відомства може тривати до червня 2019 року.

Про це повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз під час прес-конференції, передає УНІАН.

«Напевно, всі очікують, що міністерство запрацює одразу після цієї прес-конференції і за 100 днів буде вже звітувати про результати. Формально так і буде, юридично – це довша процедура і вона полягає в наступному: в цю середу буде затверджена постанова про створення Міністерства у справах ветеранів, а також я сподіваюсь на те, що уряд ухвалить постанову про затвердження комісії з ліквідації Державної служби у справах ветеранів», - сказала вона.

Потім, за словами Фріз, потрібно буде максимальне сприяння для того, щоб положення про Міністерство у справах ветеранів «знайшло порозуміння профільних міністерств і було ухвалено без гальмувань». «Тому що саме після того, як буде ухвалено положення, оптимістично я можу зараз сказати, що беру для себе два тижні. Якщо за два тижні не вийде, то буду в «пабліку» говорити, чому саме не вийшло. Тому що саме після затвердження положення ми можемо запускати конкурс на державного секретаря», - пояснила Фріз.

Вона уточнила, що конкурс на посаду державного секретаря триватиме 45 днів. «Відповідно, лише після цього ми можемо затверджувати штатну структуру, бюджетне фінансування міністерства, тобто – це січень. Далі процедура формування самого міністерства може тривати до червня, тому що юридично міністерство може вважатися функціональним, коли в нього є комплектація на 30%», - зазначила Фріз.

Першочерговим завданням, зауважила вона, є створення нормативної бази для діяльності міністерства. «В тому числі і закон «Про ветеранів та членів їхніх родин». Я впевнена, що спільно з проектним офісом реформ ми зможемо за два тижні вже розпочати громадське обговорення його змісту. Крім того, ми будемо вирішувати через широке громадське обговорення питання статусу учасників бойових дій та добробатів, відповідність державних гарантій потребам ветеранів та верифікація даних під час створення державного реєстру ветеранів. Ми будемо наполягати на максимальному спрощенні процедур для оформлення тих чи інших пільг.

Крім того, ми будемо стояти на тому, щоб розвиток громадського контролю при міністерстві був максимальним», - додала міністр у справах ветеранів. За її словами, буде чотири напрямки діяльності міністерства, за якими буде закріплено окремих заступників міністра: підтримка ветеранів, медичне забезпечення, вшанування пам’яті та співпраця з громадськістю, стратегія. «Окремим блоком буде йти аналітика та введення низки електронних сервісів, зокрема платформи е-ветеран. Це платформа, яка буде базуватися на створеному єдиному державному реєстрі ветеранів, який позбавить корупційних ризиків, з якими наразі стикаються ветерани", - пояснила Фріз.