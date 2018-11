Канада вимагає від РФ повернути Україні захоплені кораблі

Канада в черговий раз заявила про підтримку суверенітету України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Канади в Twitter.

У заяві МЗС йдеться, що Канада засуджує російську агресію щодо України в Керченській протоці. Крім того, Канада заявила про непохитність підтримки суверенітету України.

Canada condemns Russian aggression towards #Ukraine in the #KerchStrait. We call on #Russia to de-escalate immediately, release the captured vessels and enable normal maritime traffic to resume.