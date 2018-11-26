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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург, класик світового кінематографу

Канада вимагає від РФ повернути Україні захоплені кораблі

26 листопада, 2018 - 09:56
Фото: flickr.com

Канада в черговий раз заявила про підтримку суверенітету України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Канади в Twitter.

У заяві МЗС йдеться, що Канада засуджує російську агресію щодо України в Керченській протоці. Крім того, Канада заявила про непохитність підтримки суверенітету України.

Canada condemns Russian aggression towards #Ukraine in the #KerchStrait. We call on #Russia to de-escalate immediately, release the captured vessels and enable normal maritime traffic to resume.

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) November 26, 2018

Нагадаємо, військовий літак США направився в акваторію Чорного моря.

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