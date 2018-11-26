Кількох поранених українських моряків, імовірно, доставили до Москви, – Бабін

Українських полонених, яких Кремль визнає пораненими (а це троє з шести, за інформацією української влади, доставили до Москви).

Про це уповноважений президента України Борис Бабін розповів в ефірі каналу "UA:Перший".

"За інформацією найвищих органів влади, зокрема й президента України, там як мінімум шестеро поранених, зокрема важкі поранені. Окупанти підтверджують меншу кількість поранених – це дуже сумна ситуація, коли в нас різні цифри. І, наскільки мені відомо, але це поки не повністю підтверджена інформація, тих поранених, яких визнають росіяни, доставили до Москви", – сказав він.

За очікуваннями Бабіна, Кремль буде трактувати статус затриманих українських моряків як заручників, а не як військовополонених.

"Ми прекрасно розуміємо, що вони будуть використовувати наших військовополонених всупереч міжнародному праву не як військовополонених, а як заручників, будуть висувати якісь вимоги. Набір цих вимог, я думаю, ми дізнаємось. Звісно, вони будуть відкидати їхні права як військовополонених, зокрема передбачені міжнародним гуманітарним правом", – прогнозує урядовець.

Він висловив сподівання на роботу українських державних органів, відповідальних за захист прав громадян України.