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Комісія Україна-НАТО проведе надзвичайне засідання сьогодні ввечері

26 листопада, 2018 - 14:34
Фото АПУ

Екстрене засідання Комісії Україна-НАТО через агресію Росії відбудеться у понеділок, 26 листопада, у Брюсселі.

Про це йдеться в повідомлення на офіційному сайті Альянсу.

"На прохання президента Порошенко Генеральний секретар погодився скликати позачергове засідання Комісії НАТО-Україна на рівні послів в Брюсселі сьогодні ввечері, щоб обговорити поточну ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Засідання КУН пройде у Брюсселі на рівні послів і заплановане на 17:00 за київським часом.

Очікується, що на час проведення засідання вже будуть відомі результати голосування Верховної Ради щодо запровадження воєнного стану. Засідання парламенту має розпочатися о 16:00.

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом, під час якого співрозмовники домовилися про термінове скликання надзвичайного засідання Комісії Україна-НАТО.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

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