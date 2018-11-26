Літак розвідки США увійшов в акваторію Чорного моря

Літак радіоелектронної розвідки Військово-повітряних сил США сьогодні, 26 листопада, увійшов в акваторію Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Американський Boeing RC-135V злетів з авіабази на Криті о 7:50.

Як зазначається, американський літак піднявся з авіабази Суда бей на острові Крит в Греції.

"О 7:50 за київським часом літак радіоелектронної розвідки Військов-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомлення.