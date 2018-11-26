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Мобільні оператори повідомили про готовність до роботи в умовах воєнного стану

26 листопада, 2018 - 16:19
Фото з відкритих джерел

Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell готові до роботи в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Мережа мобільного та фіксованого зв'язку "Київстар" працює в звичайному режимі, і у абонентів немає приводу для занепокоєння. Якщо будуть якісь зміни в порядок і умови надання послуг, ми оперативно повідомимо про це абонентам", - заявили в прес-службі "Київстару".

У прес-службі lifecell відзначили, що згідно із законодавством, обов'язком операторів є забезпечення повної готовності своїх мереж до роботи в умовах воєнного стану.

"Lifecell готовий забезпечити роботу своєї мережі в умовах надзвичайного або воєнного стану, в тому числі, і можливість оповіщення абонентів. Однак точно сказати про те, що зміниться в роботі компанії і як це відіб'ється на абонентах, можна буде тільки після схвалення указу президента Верховною Радою", - заявили в прес-службі lifecell.

У компанії також відзначили, що мобільна мережа lifecell працює в штатному режимі.

У прес-службі "Vodafone Україна" також підтвердили готовність забезпечити роботу своєї мережі в умовах надзвичайного або воєнного стану, уточнивши, що перебоїв в роботі мережі в понеділок не спостерігається.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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