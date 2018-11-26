МЗС надало іноземним послам докази прямої агресії РФ проти України

Міністерство закордонних справ України надало акредитованим послам докази прямої агресії РФ проти України, закликало партнерів вжити усіх необхідних заходів для стримування агресора і негайного звільнення військовополонених.

Про це заявила речниця МЗС України Катерина Зеленко у Twitter.

"На сьогоднішньому брифінгу МЗС України акредитованим послам в Україні були представлені чіткі докази того, що напад на українські військово-морські судна був прорахованим актом агресії, спровокованим Росією. Це була не помилка чи випадковість", - зазначила Зеленко.

Важливий брифінг керівництва ВМС ЗСУ і @MFA_Ukraine для дипкорпусу. Представили доказову базу на користь прямої агресії РФ проти України, закликали партнерів вжити усіх необхідних заходів для стримування агресора і негайного звільнення військовополонених #RussiaAttacksUkraine pic.twitter.com/8r3EbJfJn9

— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) November 26, 2018

Вона назвала брифінг керівництва ВМС ЗСУ і МЗС України для дипкорпусу, де українська сторона представила доказову базу на користь прямої агресії РФ проти України, важливим.

"Закликали партнерів вжити усіх необхідних заходів для стримування агресора і негайного звільнення військовополонених", - зазначила речниця МЗС, додавши хештег #RussiaAttacksUkraine.