На Львівщині "євробляхарі" продовжують блокувати кордон

Власники автомобілів на іноземній реєстрації сьогодні продовжують блокувати пункти перетину кордону між Україною та Польщею на Львівщині. Щоправда із наявних шести пунктів перетину кордону на трьох блокування припинили. Ці акції протесту відбуваються через вступ у дію закону про розмитнення автомобілів на єврономерах. За словами "євробляхарів" він все одно містить занадто високі тарифи для розмитнення іноземних автомобілів.

Заблокованими залишаються пункти пропуску в Шегинях, Краківці та Рава-Руській. Блокувальники не пускають жоден транспорт ні в Україну ні з України. Щоправда деколи пропускають автомобілі із малими дітьми чи спортсменами. Також на пункті Краківець - Корчова почали пропускати по одному автобусу на годину.

Блокування пунктів перепуску розпочалося ще вчора. Через невдоволення людей, що стоять у черзі на перетин кордону, часто виникають конфлікти між ними та блокувальниками. Тому на кордоні несуть посилену службу прикордонники та привезли поліцейських.

Щоб зігрітися блокувальники палять шини. Також вони розгорнули намети в яких є їжа та гарячий чай. Проте деякі з них зігріваються і міцними алкогольними напоями.

Крім того поліція відкрила кримінальні провадження за фактом блокування транспортних комунікацій Львівщини. Санкція статті ч. 1 ст. 279, за якою відкрито провадження, передбачає покарання - штраф або виправні роботи, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Наразі, як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини, встановлюються особи, причетні до скоєння правопорушень.

Павло Паламарчук, "День", фото автора