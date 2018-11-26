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На пункті пропуску "Ягодині" почалися масові сутички

26 листопада, 2018 - 19:03
Фото Катерина Курбанова

На пункті пропуску "Ягодин", що у Волинській області, між далекобійниками та учасниками протесту почалися сутички, підпалили шини.

Про це у коментарі УНН повідомила речниця Державної фіскальної служби Наталія Непряхіна.

"На "Ягодині" починаються сутички між далекобійниками та протестувальниками. Шини палять", – повідомила речниця.

За її словами, черга на виїзд із вантажних автомобілів – до 300, а на в'їзд – близько 50.

"Черга стрімко зростає. Вантажний – заблоковано повністю. Оформлено лише два автобуси з дітьми", – додала Непряхіна.

Джерело: УНН

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