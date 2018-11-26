На Закарпатті 11-річна дівчинка врятувала з палаючого будинку 4-х дітей

У с. Кобилецька Поляна Закарпатської обл. напередодні ввечері 11-річна Соня вивела через вікно палаючого дерев'яного будинку молодших братів та сестер, а також покликала на допомогу сусідів, щоб врятувати родича, який через хворобу важко пересувався.

Про це повідомила прес-служба ДержНС.

"На час виникнення пожежі, в будинку знаходилося п’ятеро дітей та їхній родич. Батьки ж того дня поїхали у справах до райцентру. Ввечері найстарша з дітей, 11-річна Соня, відчула запах горілого, що доносився із сусідньої кімнати. Відкривши двері, вона зрозуміла, що горить їхня дерев’яна хата. Багато часу для роздумів у дівчинки не залишалося, дитина не розгубилася та почала діяти. Усвідомивши, що вогонь вже відрізав шлях до виходу з помешкання, Соня негайно почала проводити евакуацію своїх братиків і сестричок через вікно", - йдеться у повідомленні.

Після того як усі неповнолітні, наймолодшому лише виповнилося два роки, опинилися в безпеці, дівчинка і сама вискочила на свіже повітря. На той час пожежу вже помітили односельці: одні телефонували рятувальникам, а інші поспішали дитині на допомогу. Соня повідомила сусідам, що всередині будинку ще залишився їхній родич.

Дітей доставили до місцевої дільничної лікарні. На щастя, медичної допомоги діти не потребували, і до приїзду батьків знаходилися під наглядом лікарів.