Напад на українські кораблі підриває безпеку Чорноморського регіону, - МЗС Грузії

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що інцидент із захопленням українських Військово-морських сил підриває безпеку всього регіону.

Про це міністр написав на сторінці у Twitter.

"Напад на українські військові кораблі і їх захоплення є очевидним порушенням міжнародного морського права та підриває безпеку всього регіону. Грузія повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", — заявив Залкаліані.

Також Залкаліані сказав, що уважно стежить за "тривожним розвитком подій" у Керченській протоці.