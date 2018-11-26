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Напад на українські кораблі підриває безпеку Чорноморського регіону, - МЗС Грузії

26 листопада, 2018 - 14:17
Фото Reuters

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що інцидент із захопленням українських Військово-морських сил підриває безпеку всього регіону.

Про це міністр написав на сторінці у Twitter.

"Напад на українські військові кораблі і їх захоплення є очевидним порушенням міжнародного морського права та підриває безпеку всього регіону. Грузія повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", — заявив Залкаліані.

Також Залкаліані сказав, що уважно стежить за "тривожним розвитком подій" у Керченській протоці.

 

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