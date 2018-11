Напад на українські кораблі підриває безпеку Чорноморського регіону, - МЗС Грузії

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що інцидент із захопленням українських Військово-морських сил підриває безпеку всього регіону.

Про це міністр написав на сторінці у Twitter.

"Напад на українські військові кораблі і їх захоплення є очевидним порушенням міжнародного морського права та підриває безпеку всього регіону. Грузія повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", — заявив Залкаліані.

Також Залкаліані сказав, що уважно стежить за "тривожним розвитком подій" у Керченській протоці.

Closely following alarming developments in #AzovSea & #KerchStrait. Attack on Ukrainian navy vessels&siezure of them is a blatant violation of Int.maritime law and undermines security of the whole region. Geo fully supports Ukraine's sovereignty&territorial integrity @MFA_Ukraine

— David Zalkaliani (@DZalkaliani) November 26, 2018