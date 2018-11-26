Правду життя підіймай до рівня серця, а серце неси високо.
Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург, класик світового кінематографу

НБУ пообіцяв не допустити "стрибків" долара через воєнний стан

26 листопада, 2018 - 13:52
Фото Артема СЛІПАЧУКА, "День"

Національний банк України не запроваджуватиме адміністративних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках після введення воєнного стану.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ за підсумками зустрічі з керівниками найбільших банків в Україні.

"Національний банк не бачить ризиків для безперебійної роботи банківського сектору у разі запровадження воєнного стану. Ліквідність банківського сектору становить близько 75 млрд грн, що є достатнім для його належного і безперебійного функціонування", - сказав голова НБУ Яків Смолій на початку зустрічі з топ-менеджерами найбільших 40 банків.

Зокрема, як наголосив він, Національний банк не має підстав для запровадження адміністративних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках.

Голова НБУ також зазначив, що за потреби "банки можуть користуватися, як і раніше, стандартними інструментами підтримки ліквідності та інструментом екстреної підтримки ліквідності ELA".

"Також ми продовжуємо уважно слідкувати за розвитком ситуації на валютному ринку та готові здійснювати валютні інтервенції у разі потреби, щоб не допускати різких "стрибків" курсу під тиском психологічних чинників. Національний банк має для цього достатньо ресурсів та інструментів. Наразі обсяг міжнародних резервів сягає 17,8 млрд доларів", - зауважив Смолій.

Більше новин

Комісія Україна-НАТО проведе надзвичайне засідання сьогодні ввечері
Напад на українські кораблі підриває безпеку Чорноморського регіону, - МЗС Грузії
МЗС надало іноземним послам докази прямої агресії РФ проти України
Опублікований англійський варіант презентації статистики блокади Росією портів Маріуполь і Бердянськ
Під АПУ та Радою акції із закликом ввести воєнний стан
Порошенко і Столтенберг домовилися про термінове скликання Комісії Україна-НАТО

Новини партнерів

Loading...