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НБУ терміново зібрав керівників найбільших банків

26 листопада, 2018 - 12:40
Фото з архіву "Дня"

Національний банк України проводить позапланову зустріч з керівниками найбільших банків щодо можливого введення в Україні воєнного стану.

Про це повідомляє УНІАН.

«У нас з 12.00 буде зустріч з банками для розуміння, як система реагуватиме на це рішення», - сказав співрозмовник агентства. При цьому він зазначив, що офіційно коментувати наслідки зарано, оскільки все залежить від конкретного рішення Верховної Ради.

Як повідомлялося раніше, Збройні сили України приведені у повну бойову готовність у відповідь на агресію Росії в Азовському морі.

Джерело: Новини УНІАН

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