НБУ терміново зібрав керівників найбільших банків

Національний банк України проводить позапланову зустріч з керівниками найбільших банків щодо можливого введення в Україні воєнного стану.

Про це повідомляє УНІАН.

«У нас з 12.00 буде зустріч з банками для розуміння, як система реагуватиме на це рішення», - сказав співрозмовник агентства. При цьому він зазначив, що офіційно коментувати наслідки зарано, оскільки все залежить від конкретного рішення Верховної Ради.

Як повідомлялося раніше, Збройні сили України приведені у повну бойову готовність у відповідь на агресію Росії в Азовському морі.