Обмежень свободи слова не буде, - Стець

Жодних обмежень свободи слова не буде у випадку запровадження воєнного стану в Україні.

Про це повідомив міністр інформаційної політики Юрій Стець під час засідання Ради національної безпеки та оборони, повідомляє Радіо Свобода.

«Очевидно, що жодних обмежень свободи слова не буде. Але треба розуміти, що означає це чергова військова агресія з боку Росії. Це для нас із вами значить, що ми маємо користуватися офіційними джерелами інформації. Що стосується міжнародної співпраці – це МЗС, що стосується військових – Міністерство оборони, так само є майданчиком інші військові служби. І хочу наголосити, у нас є ця інформація, що, очевидно, будуть користуватися соціальними медіа для того, щоб дезінформувати, посіяти паніку», – заявив Стець.

Як повідомлялося раніше, Президент України Петро Порошенко підтримав рішення Воєнного кабінету про запровадження воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.