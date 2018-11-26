"Ощадбанк" виграв міжнародний арбітраж проти РФ на $ 1,3 млрд за анексію Криму

Міжнародний арбітраж задовольнив позов державного Ощадбанку і прийняв рішення про стягнення з Росії $1,3 млрд в рамках компенсації збитків, завданих в результаті анексії Криму.

Таке рішення прийняв Арбітражний суд в Парижі 26 листопада, повідомили в прес-службі банку.

"Рішення є остаточним і обов'язковим для сторін. Сторони зобов'язані виконувати арбітражне рішення без зволікання", - повідомили в банку.

Сума відшкодування складе $1,3 млрд плюс відсотки, які будуть нараховуватися з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації.

"Сума відшкодування свідчить про те, що арбітраж прийняв всі юридичні аргументи і розрахунки, надані командою Ощаду. Ощадбанк буде рішуче вимагати стягнення присудженої компенсації", - заявив голова правління банку Андрій Пишний.

"Цим рішенням Ощадбанк отримав повне задоволення всіх заявлених вимог до Російської Федерації щодо експропріації банківського бізнесу і активів в Криму в результаті незаконної окупації і анексії частини території в порушення міжнародного права", - зазначив Алекс Гербі, партнер компанії Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, яка виступила юридичним радником банку в розгляді.

В цілому обсяг позовної заяви Ощадбанку проти Російської Федерації з усіма додатками склав понад 30 тис. листів. Слухання справи відбулося в березні 2017 року. Ощадбанк є першою компанією, 100% акцій якої належать державі, і першою банківською установою, яка виграла справу проти Російської Федерації щодо збитків, отриманих в результаті анексії Криму.