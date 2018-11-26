Під АПУ та Радою акції із закликом ввести воєнний стан

У Києві під Адміністрацією президента України і Верховною радою почалися акції націоналістів, які вимагають ввести воєнний стан без скасування президентських виборів.

Про це з місця подій повідомляє РБК-Україна.

Під будівлями АПУ та парламенту зібралося близько півтисячі активістів націоналістичних організацій. Вони вимагають введення воєнного стану положення, однак наполягають на тому, щоб він не став причиною скасування президентських виборів 31 березня 2019 року.

"Ми вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто вчора спрямував на вірну загибель українських моряків, не давши їм права захищати свої життя всіма можливими способами", - заявили в "Національному корпусі".

Вони також вимагають від керівництва країни в терміновому порядку розірвати договір між Україною та РФ про використання Азовського моря і Керченської протоки. Активісти наполягають на арешті російських активів і так званих "агентів Кремля".