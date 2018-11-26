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Порошенко і Столтенберг домовилися про термінове скликання Комісії Україна-НАТО

26 листопада, 2018 - 12:58
Фото Reuters

Президент України Петро Порошенко провів розмову з Генеральним Секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом, під час якого співрозмовники домовилися про термінове скликання надзвичайного засідання Комісії Україна-НАТО.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар Президента Святослав Цеголко.

"Порошенко і Столтенберг домовилися про термінове скликання надзвичайного засідання Комісії Україна-НАТО через агресію Росії", — написав Цеголко.

За його словами, Порошенко проінформував про брутальний акт агресії Росії проти України в Азовсько-Чорноморській акваторії та дії України у відповідь, в тому числі запровадження режиму воєнного стану.

Президент також закликав посилити міжнародний тиск на Росію задля негайного звільнення українських моряків та кораблів.

"Генсек НАТО висловив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України і закликав Росію дотримуватися норм міжнародного права та свободи судноплавства в акваторії Азовського та Чорного морів", — зазначив прес-секретар.

Президент України та Генсек Північноатлантичного Альянсу обговорили загрози регіональній безпеці внаслідок непередбачуваних дій Росії, додав він.

Під час розмови було домовлено продовжити контакти на найвищому рівні.

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