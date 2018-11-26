Порошенко на засіданні РНБО підтримав рішення запровадити режим воєнного стану на 60 діб

Президент України Петро Порошенко підтримав рішення Воєнного кабінету про запровадження воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.

Про це він заявив на екстреному засіданні Ради Безпеки і оборони Україну, яке почалося сьогодні у 24:00 через напад РФ на катери Військово-морських сил України в Азовському морі.

Трансляцію засідання опублікував Порошенко на офіційній сторінці у Facebook.

Порошенко звернувся до Верховної Ради і закликав депутатів невідкладно ухвалити рішення РНБО на терміновому засіданні завтра.

Він підкреслив, що РНБО розглядає агресію РФ як дуже серйозну загрозу територіальній цілісності України та підкреслив, що введення воєнного стану не означає війни проти РФ. Це також не означає відмови від політико-дипломатичного шляху вирішення конфлікту, а запроваджується відповідно до міжнародного законодавства з метою мобілізації всіх можливих ресурсів для захисту суверенітету та кордонів України.

Порошенко також доручив підготувати відповідний план заходів переведення правоохоронних органів на режим посиленої охорони порядку всередині держави.

Ми говоримо про небезпеку не лише в Чорному та Азовському морях, додав на засіданні секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов.

Прем’єр Гройсман закликав мобілізувати всі можливості і внутрішні резерви держави для захисту територіальної цілісності. Він також закликав світ мобілізуватися проти бандитських нападів проти збройних сил суверенної держави.

Журналістів закликали користуватися офіційними джерелами інформації.

Офіційне формулювання (на основі закону України "Про правовий режим воєнного стану"): Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Він передбачає надання повноважень відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування, "необхідні для відвернення загрози, відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності".

Це включає в себе "тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень".

Тобто

- надзвичайна ситуація, викликана військовим вторгненням або загрозою такого нападу на Україну;

- наділення військових підрозділів державних органів особливими правами;

- обмеження прав цивільного населення та бізнесу, які зобов'язані на вимогу військового командування виходити на громадські роботи або надавати своє майно для потреб армії.

Як вводять воєнний стан?

В чотири кроки.

Перший – РНБО готує та подає пропозиції щодо введення воєнного стану по всій Україні або її частині.

Другий – Адміністрація президента оформляє указ, президент його підписує.

Третій – Верховна Рада затверджує указ президента.

Четвертий – оприлюднення указу.

Деякі деталі:

Можливе введення трудової повинності для працездатних громадян.

Використання приміщень та обладнання фабрик, офісів тощо для цілей оборони.

Евакуація населення і підприємств з небезпечних районів.

Можливе введення комендантської години.

Можливе введення контролю за ЗМІ.

Можливе вилучення для тимчасового використання будь-якого майна приватників і держустанов.

Крім того воєнний стан означає заборону зміни Конституції України, будь-яких виборів та референдумів і страйків.

Пояснення щодо того, що означає введення відповідного режиму, ухваленного РНБО, поширив телеканал 112-Україна.

Раніше секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов заявив, що напад на катери Військово-морських сил України є нічим іншим є нічим іншим, як актом воєнної агресії проти України.

За словами секретаря РНБО України, «заслухавши доповідь начальника Генерального штабу та Міністра оборони про події у районі Керченської протоки, Воєнний кабінет констатував, що напад російських військових на кораблі Військово-морських Сил є нічим іншим, як актом воєнної агресії».