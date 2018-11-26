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Порошенко обговорює з Парубієм деталі указу щодо воєнного стану

26 листопада, 2018 - 15:04
Фото з відкритих джерел

Спікер парламенту Андрій Парубій зустрівся з Президентом України Петром Порошенком щодо питання ведення правового режиму воєнного стану.

Про це під час брифінгу повідомив народний депутат України, член Комітету з питань нацбезпеки та оборони, передає УНН.

“Наскільки мені відомо, наразі відбувається зустріч спікера ВР з Президентом. Напевно, як раз обговорюється питання взаємодії парламенту щодо ухвалення законопроекту, яким буде затверджено указ Президента про введення воєнного стану”, — повідомив Вінник.

Він додав, що комітет очікує також законопроект про затвердження указу про ведення правового режиму воєнного стану.

“Указ Президента про ведення правового режиму воєнного стану, з тими умовами які там будуть, територіями, термінами та іншими повноваженнями та обов’язками. І, власне, законопроекту Президента України про затвердження свого указу — такі укази затверджуються законопроектами”, — резюмував Вінник.

Джерело: УНН

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