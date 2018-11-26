Порошенко звернувся до ветеранів АТО та ООС: будьте напоготові

Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Петро Порошенко звернувся до українських військовослужбовців і закликав їх бути напоготові.

Про це він сказав під час на засідання Ради національної безпеки і оборони, де розглядалось рішення щодо запровадження воєнного стану, передає прес-служба Глави держави.

За словами Глави держави, вже надходять сотні повідомлень про готовність ветеранів антитерористичної операції на сході України долучитися до протидії подальшим можливим агресивним діям Росії.

"Окремо хочу сказати, що вже зараз ми отримали сотні дзвінків від учасників АТО, від наших воїнів, які зараз знаходяться в резерві щодо того, що вони вже пакують рюкзакі і готові виступати на оборону держави", — зазначив Президент.

Уточнюючи рішення про запровадження воєнного стану Президент підкреслив: “Рішення не передбачає негайної мобілізації. Але буде проведена відповідна робота з резервом першої черги”.

"Я звертаюся до вас, шановні ветерани, бути напоготові. Ми маємо в найкоротшій термін забезпечити усі необхідні заходи для того, щоб зупинити ворога і захистити нашу державу", — сказав Верховний Головнокомандувач.