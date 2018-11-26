Президент вимагає від РФ негайно звільнити українських моряків та кораблів

Президент Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

"Я звертаюся до керівництва Російської Федерації з вимогою негайно звільнити українських військовослужбовців, які в порушення міжнародного права, брутально були затримані і доля яких невідома", - підкреслив Глава Української держави на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

"Ми вимагаємо терміново їх передати українській стороні разом з кораблями і терміново зробити деескалацію ситуації, яка слалася в Азовському морі - як перший крок, і деескалацію по інших напрямках", - наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що очікує швидкої реакції на його звернення.