Радбез ООН проведе екстрене засідання через агресію РФ

Термінове засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Чорному та Азовському морях у зв'язку з агресією РФ проти України відбудеться в другій половині дня понеділка, 26 листопада.
Про це повідомила постпред США в ООН Ніккі Хейлі у своєму Twitter.
An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn
— Nikki Haley (@nikkihaley) November 26, 2018
За її словами, надзвичайне засідання скликано на понеділок, 26 листопада, об 11:00 в Нью-Йорку за місцевим часом, тобто о 18:00 за київським часом.
Враховуючи різницю в часі, засідання планується провести о 18.00 понеділка за Києвом.
Водночас, для офіційного підтвердження часу й порядку денного обговорень, за процедурою, головуюча країна в Раді Безпеки ООН (Китай) має оприлюднити офіційне підтвердження.
Нагадаємо, проти корабля ВМС ЗС України під час виходу з Керченської протоки росіяни застосували зброю.
"Після виходу з 12-мильної зони катери ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер “Бердянськ”. Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження", - повідомили у ВМС ЗСУ.