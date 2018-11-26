Радбез ООН проведе екстрене засідання через агресію РФ

Термінове засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Чорному та Азовському морях у зв'язку з агресією РФ проти України відбудеться в другій половині дня понеділка, 26 листопада.

Про це повідомила постпред США в ООН Ніккі Хейлі у своєму Twitter.

An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn

— Nikki Haley (@nikkihaley) November 26, 2018

За її словами, надзвичайне засідання скликано на понеділок, 26 листопада, об 11:00 в Нью-Йорку за місцевим часом, тобто о 18:00 за київським часом.

Враховуючи різницю в часі, засідання планується провести о 18.00 понеділка за Києвом.

Водночас, для офіційного підтвердження часу й порядку денного обговорень, за процедурою, головуюча країна в Раді Безпеки ООН (Китай) має оприлюднити офіційне підтвердження.

Нагадаємо, проти корабля ВМС ЗС України під час виходу з Керченської протоки росіяни застосували зброю.

"Після виходу з 12-мильної зони катери ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер “Бердянськ”. Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження", - повідомили у ВМС ЗСУ.