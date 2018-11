Радбез ООН проведе екстрене засідання через агресію РФ

Термінове засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Чорному та Азовському морях у зв'язку з агресією РФ проти України відбудеться в другій половині дня понеділка, 26 листопада.

Про це повідомила постпред США в ООН Ніккі Хейлі у своєму Twitter.

An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn