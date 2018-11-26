РФ веде пряму війну проти України, - Грібаускайте

Росія цинічно порушує міжнародні угоди і веде "пряму агресивну війну проти України".

Про це сказала президент Литви Даля Грибаускайте, передає Delfi.

"Очевидно, що Росія веде пряму і агресивну війну проти України, цинічно порушуючи міжнародні угоди і взяті на себе зобов'язання", - сказала Грибаускайте.

За її словами, Вільнюс засуджує дії Москви в Керченській протоці і закликає її "негайно звільнити незаконно захоплені кораблі і членів їхніх екіпажів".

Литва, як зазначила президент, готова допомогти Україні, "надаючи надійну допомогу всього міжнародного співтовариства".