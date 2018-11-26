РНБО України розгляне питання про оголошення правового режиму воєнного стану, - Турчинов

Сьогодні о 24.00 почалось засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому за пропозицією Воєнного кабінету буде розглянуто питання про запровадження правового режиму воєнного стану.

Про це заявив Секретар РНБО України Олександр Турчинов після засідання Воєнного кабінету у зв'язку із ситуацією, що склалася у Керченській протоці, та нападом на українські військові кораблі, повідомляє оперативний штаб РНБО України на офіційній сторінці у Facebook.

За словами Секретаря РНБО України, «заслухавши доповідь начальника Генерального штабу та Міністра оборони про події у районі Керченської протоки, Воєнний кабінет констатував, що напад російських військових на кораблі Військово-морських Сил України є ні чим іншим, як актом воєнної агресії».

«Запропоновано провести засідання Ради національної безпеки і оборони України для оголошення правового режиму воєнного стану. Засідання РНБО відбудеться сьогодні о 24.00», - заявив О. Турчинов.