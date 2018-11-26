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Російський омбудсмен не виходить на зв'язок, - Денісова

26 листопада, 2018 - 10:20
Фото Reuters

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова не виходить на зв'язок з українською стороною.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає "Громадське".

"Вона не виходить на контакт. Може, вона не отримала жодних вказівок. Я виходила на контакт, але вони (російська сторона, – ред.) не виходять", - повідомила український омбудсмен.

Денісова уточнила, що наявні дані про українських військовослужбовців, які перебували на захоплених Росією суднах, є дуже суперечливими. Україні не вдається встановити зв'язок з ними, тому точної інформації про їхнє місцезнаходження і стан немає.

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