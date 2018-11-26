Сьогодні комітет з нацбезпеки розгляне оголошення воєнного стану

Сьогодні відбудеться засідання комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони, на якому розглянуть питання оголошення воєнного стану.

Про це УНН повідомив народний депутат України, член комітету з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник.

"Сьогодні буде засідання комітету (з питань нацбезпеки — ред.) о 14:30, яке буде відкрите. На ньому буде (зроблено — ред.) висновок на Указ Президента про оголошення воєнного стану, який має бути затверджений Верховною Радою шляхом голосування. Це передбачає надання висновку профільного комітету — саме це буде предметом засідання", — повідомив І.Вінник.

Така сама інформація опублікована на сайті комітету.

"26 листопада 2018 року о 14:30 в кімн. № 1224 по вул. Садовій, 3А відбудеться засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, на якому буде розглядатися проект Закону України про затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану", - йдеться у повідомленні.