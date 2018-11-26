Трьох поранених українських моряків прооперували у Керчі, - розвідка

За даними розвідки, стан здоров'я поранених під час атаки у Керченській протоці військовослужбовців Військово-морських сил Збройних сил України задовільний.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони з посиланням на головне військово-медичне управління ЗС України.

«За даними розвідки, стан здоров'я поранених під час атаки у Керченській протоці військовослужбовців Військово-морських сил Збройних сил України задовільний. Всього поранено та травмовано шестеро українських військовослужбовців. Троє з них прооперовані та знаходяться в Керченській міській лікарні №1 ім. Пирогова», - йдеться в повідомленні.