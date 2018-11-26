Троє поранених моряків знаходяться у керченській лікарні, – Денісова

Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що троє українських моряків отримали поранення під час обстрілу з боку російських суден.

Про це УНН повідомила уповноважена Верховної Ради України з питань прав людини Людмила Денісова.

“Тільки що тримала інформацію від Москалькової (омбудсмен РФ — ред.) — моряки знаходяться у місті Керч у Прикордонному управлінні, а саме 20 осіб. Наразі з ними спілкується слідчий РФ. Троє поранених знаходяться у Першій Керчінській лікарні — їм надана медична допомога. Загрози життю немає. На моє питання, який їх стан — (Москалькова заявила — ред.) “їх стан не оцінюється як важкий”, — повідомила Денісова.

Раніше повідомлялося, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова не виходить на зв'язок з українською стороною.