Туск запевнив, що ЄС готується дати відсіч агресії РФ

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Про це повідомила прес-служба Глави держави, передає УНН.

"Глава Української держави Петро Порошенко проінформував Президента Європейської Ради Дональда Туска щодо агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки", — йдеться у повідомленні.

Усі дії щодо українських моряків та кораблів було названо брутальним порушенням норм міжнародного права і, зокрема Будапештського меморандуму.

Дональд Туск висловив занепокоєння через агресивні дії Росії та ескалації ситуації і оголосив про повну підтримку України.

Президент Європейської Ради запевнив, що зробить усе можливе для консолідації позиції країн Європейського Союзу на підтримку України у її відсічі російській агресії та щодо продовження політики санкцій.