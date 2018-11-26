У Харкові та Одесі відбуваються протести біля посольства РФ

Біля посольства Російської Федерації в Одесі проходить акція протесту через обстріл кораблів Військово-Морських сил ЗС України у Керченській протоці.

Про це повідомляє УНН.

Так, біля будівлі посольства перебуває близько сотні людей. Також присутні правоохоронці. Зазначимо, що до протестувальників з посольства поки ніхто не вийшов. Тим часом деякі активісти наклеїли на паркан дипустанови наклейки з синьо-жовтим прапором. Крім того, почалися сутички, активісти декілька разів кидали петарди.

Під час акції начальник управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області Іван Іщенко повідомив журналістам, що поліція Одеської області переведена на посилений режим несення служби. За його словами, правоохоронці проводять поверхневий огляд громадян для недопущення пронесення заборонених предметів.

"Поки нічого забороненого не знайшли... Працює ситуаційний центр. Дипустанова буде цілодобово під охороною поліції та Нацгвардії", – зазначив Іщенко.

Крім того, сьогодні вночі під посольство РФ в Одесі принесли "закривавлені" тільники. Їх повісили на паркан дипустанови.

Під консульством РФ у Харкові запалили шини та фаєри.

Про це повідомляє IT Sector Харків, який розмістив відповідні фото та відео у Twitter.

"Під консульством РФ у Харкові запалили шини. Потім мітингарі запустили фаєра в консульство. Харків у дворі консульства загорілася ялинка", - йдеться у повідомлені.