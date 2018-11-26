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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург, класик світового кінематографу

У Сенцова через голодування відбулися зміни у нирках, серці та печінці

26 листопада, 2018 - 18:45
Фото Reuters

Український політв'язень, режисер Олег Сенцов відновлюється після тривалого голодування, але у нього відбулися зміни у внутрішніх органах.

Про це повідомив його адвокат Дмитро Дінзе після зустрічі з політв'язнем.

"Олег відновлюється, але голодування не пройшло безслідно. Його вивозили до лікарні, у нього є зміни в нирках, серці й печінці. Залишиться це чи ні, лікарі сказати не можуть", - сказав він.

За словами правозахисника, поки невідомо як це вплине на здоров'я Сенцова.

Адвокат заявив, що Сенцов з початку листопада не отримує Нову газету й переживає через це.

Дінзе підкреслив, що режисер активно працює над фільмом Номери.

"Сьогодні пропрацювали 4,5 години, дуже багато матеріалу відпрацювали", - сказав Дінзе.

Джерело: День

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