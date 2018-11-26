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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург, класик світового кінематографу

Україна вимагає від ЄС нових санкцій проти РФ

26 листопада, 2018 - 11:10
Фото: Укрінформ

Україна закликає Європейський Союз та країни-члени запровадити нові санкції проти Росії через її агресивні дії у Керченській протоці.

Про це повідомив посол України при ЄС Микола Точицький у Twitter.

"Ми закликаємо ЄС та країни-члени рішуче відреагувати на кричуще використання військової сили Росією в Азовському морі. Що ще має зробити Росія, щоб спровокувати різку й рішучу відповідь з боку міжнародної спільноти? Нам потрібні нові санкції проти Росії. Ми повинні зупинити війну Кремля проти України", - написав він.

Нагадаємо, проти корабля ВМС ЗС України під час виходу з Керченської протоки росіяни застосували зброю.

Джерело: День

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