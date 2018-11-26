Україна вимагає від ЄС нових санкцій проти РФ

Україна закликає Європейський Союз та країни-члени запровадити нові санкції проти Росії через її агресивні дії у Керченській протоці.

Про це повідомив посол України при ЄС Микола Точицький у Twitter.

"Ми закликаємо ЄС та країни-члени рішуче відреагувати на кричуще використання військової сили Росією в Азовському морі. Що ще має зробити Росія, щоб спровокувати різку й рішучу відповідь з боку міжнародної спільноти? Нам потрібні нові санкції проти Росії. Ми повинні зупинити війну Кремля проти України", - написав він.

Нагадаємо, проти корабля ВМС ЗС України під час виходу з Керченської протоки росіяни застосували зброю.