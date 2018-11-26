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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург, класик світового кінематографу

Україна звернеться до ЄСПЛ через напад РФ на українських моряків

26 листопада, 2018 - 11:30
Фото Reuters

Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції – Уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщин.

"Секретаріат Уповноваженого з питань Європейського суду з прав людини Мін'юсту готує заяву до ЄСПЛ відповідно до Правила 39 Регламету Суду щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених вчора Російською Федерацією", - повідомив Ліщина.

Джерело: День

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