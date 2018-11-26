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Українка посіла четверте місце на «Дитячому Євробаченні»

26 листопада, 2018 - 10:00
Фото: suspilne.media

Українка Дарина Красновецька посіла четверте місце на «Дитячому Євробаченні-2018», фінал якого відбувся 25 листопада в столиці Білорусі Мінську.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Переможницею пісенного конкурсу за результатами голосування глядачів і оцінками членів журі стала представниця Польщі Роксана Вегель з піснею Anyone I Want To Be.

Цьогоріч на сцену конкурсу вийшла рекордна кількість учасників – 20 конкурсантів з різних країн. «Дитяче Євробачення» – щорічний міжнародний конкурс для дітей віком до 15 років.

Джерело: Радіо Свобода

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