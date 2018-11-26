УЄФА дозволила проводити матчі в Україні, незважаючи на воєнний стан

У європейській футбольній асоціації (УЄФА) заявили, що матчі єврокубків не будуть перенесені з України, незважаючи на введення в країні воєнного стану

Про це інформує AP.

Вже на цьому тижні до Полтави вперше в історії відвідає лондонський "Арсенал", який зіграє з "Ворсклою" матч Ліги Європи. На цей поєдинок вже викупили більше 20 тисяч квитків. Матч відбудеться 29 листопада, початок о 19:55.

"Ми підтверджуємо, що матч буде проведено у відповідності з запланованим графіком. Як і у всіх матчах під егідою УЄФА, будуть вжиті всі необхідні заходи безпеки", – повідомили в УЄФА.

Нагадаємо, що Порошенко запропонував ввести воєнний стан на 30 днів.