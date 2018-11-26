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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург, класик світового кінематографу

УЄФА дозволила проводити матчі в Україні, незважаючи на воєнний стан

26 листопада, 2018 - 18:09
Фото Reuters

У європейській футбольній асоціації (УЄФА) заявили, що матчі єврокубків не будуть перенесені з України, незважаючи на введення в країні воєнного стану

Про це інформує AP.

Вже на цьому тижні до Полтави вперше в історії відвідає лондонський "Арсенал", який зіграє з "Ворсклою" матч Ліги Європи. На цей поєдинок вже викупили більше 20 тисяч квитків. Матч відбудеться 29 листопада, початок о 19:55.

"Ми підтверджуємо, що матч буде проведено у відповідності з запланованим графіком. Як і у всіх матчах під егідою УЄФА, будуть вжиті всі необхідні заходи безпеки", – повідомили в УЄФА.

Нагадаємо, що Порошенко запропонував ввести воєнний стан на 30 днів.

Джерело: День

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