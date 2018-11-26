В ОБСЄ екстренно скликають засідання через агресію РФ в Азовському морі

В Організації з безпеки та співробітництва в Європі екстрено скликають спеціальне засідання Постійної ради на вимогу української делегації при ОБСЄ через черговий акт збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє УНН з посиланням на оголошення постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні.

"Сьогодні о 17:00 за київським часом відбудеться спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, скликане на вимогу делегації України при ОБСЄ за дорученням Президента України П.О.Порошенка в рамках політико-дипломатичного реагування на черговий акт збройної агресії Росії проти України", - повідомили у постпредстві.