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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург, класик світового кінематографу

В ОБСЄ екстренно скликають засідання через агресію РФ в Азовському морі

26 листопада, 2018 - 12:21
Фото з відкритих джерел

В Організації з безпеки та співробітництва в Європі екстрено скликають спеціальне засідання Постійної ради на вимогу української делегації при ОБСЄ через черговий акт збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє УНН з посиланням на оголошення постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні.

"Сьогодні о 17:00 за київським часом відбудеться спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, скликане на вимогу делегації України при ОБСЄ за дорученням Президента України П.О.Порошенка в рамках політико-дипломатичного реагування на черговий акт збройної агресії Росії проти України", - повідомили у постпредстві.

Джерело: УНН

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